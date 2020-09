Il 1° ottobre la Cappella di Piazza del Campo ''in rosa'' per la prevenzione e la ricerca oncologica

Siena si unisce ai “Comuni in rosa” con la campagna di prevenzione “Lilt for woman - Nastro Rosa 2020” promossa dalla Fondazione AIRC e sostenuta da ANCI.Il prossimo 1° ottobre la Cappella di Piazza del Campo si accenderà così del colore sinonimo di femminilità, il rosa appunto, per esprimere la vicinanza a tutte le donne che sono state colpite dal cancro al seno e per sensibilizzare, al tempo stesso, i cittadini sull’importanza di una diagnosi precoce e sulla necessità di aiutare e sostenere la ricerca oncologica."Come Amministrazione - ha dichiarato l’assessore alla Sanità Francesca Appolloni - abbiamo voluto sostenere questa iniziativa proprio perché è una battaglia che riguarda tutti. Il lavoro dei ricercatori è fondamentale, ma lo è altrettanto quello degli screening, ecco perché è bene ricordarlo illuminando proprio un luogo simbolo ai piedi della Torre del Mangia, nel cuore pulsante della nostra città".Durante il mese di ottobre, nella settimana dal 19 al 24, la sede senese della Lilt offrirà, prenotandosi al n. 0577/285147, alcune prestazioni gratuite: visite senologiche con ecografia e mammografia, visite cardiologiche, visite con nutrizionista e con medico di medicina naturale, e sedute di MOC effettuate con una strumentazione che non rilascia radiazioni e quindi adatta anche a persone con malattie tumorali.