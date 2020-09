Coronavirus: 1.851Â nuovi casi, 51.236Â (+633) positivi, 280 in terapia intensiva (+9), 19 deceduti, 1.198Â guariti

La situazione in Italia di mercoledì 30 settembre

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, mercoledì 30 settembre, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di, con un incremento rispetto a ieri dinuovi casi.Il numero totale di attualmente positivi è dicon un aumento diassistiti rispetto a ieri.sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva con un incremento dipersone rispetto a ieri.Rispetto a ieri i deceduti sonoe portano il totale a. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a, con un incremento dipersone rispetto a ieri.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguititamponi.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 9.060 in Lombardia, 7.141 nel Lazio, 6.113 in Campania, 4.653 in Emilia-Romagna, 3.732 in Veneto,, 2.866 in Sicilia, 2.844 in Piemonte, 2.516 in Puglia, 2.061 in Sardegna, 1.739 in Liguria, 881 in Abruzzo, 795 nelle Marche, 718 in Friuli Venezia Giulia, 568 nella Provincia autonoma di Trento, 561 nella Provincia autonoma di Bolzano, 555 in Calabria, 537 in Umbria, 307 in Basilicata, 133 in Molise e 75 in Valle d’Aosta.La Regione Abruzzo segnala che dai positivi è stato sottratto un caso di ieri già in carico ad altra regione.La Regione Calabria segnala che dei18 positivi di oggi 4 sono migranti.La Regione Sardegna segnala 3 nuovi decessi: - 2 persone residenti nel territorio della Provincia del Sud Sardegna, uno ricoverato di 78 anni, uno deceduto all'accesso in Pronto Soccorso presso l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, di 75 anni; - 1 persona residente nel territorio della Provincia di Sassari, di 90 anni, con plurime comorbilità.La Regione Sicilia segnala che dei 170 nuovi positivi, si rilevano 29 militari della marina sbarcati a Siracusa dalla Nave Margottini.