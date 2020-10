AISM, oltre 2 milioni di mele ti aspettano per la lotta alla sclerosi multipla

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre – giornata del Dono Day - “La Mela di AISM” ti aspetta

Asciano via Grottoli, 46 3-ottobre Negozio COOP Centro Italia Cetona piazza Garibaldi 3, 4 ottobre Chianciano piazza Italia 3, 4 ottobre Gaiole in Chianti piazza Ricasoli 4-ottobre Montalcino piazza Garibaldi

(Le Mattonelle) 3-ottobre Piancastagnaio giardini Nasini 3, 4 ottobre Poggibonsi - frazione Staggia Senese via prato 3-ottobre Area parcheggio COOP Sarteano piazzale Ippocrate 2-ottobre Zona mercato settimanale Siena piazza Palmiro Togliatti, 6 3-ottobre Negozio COOP Centro Italia Siena Madonna delle nevi 2,3,e 4 ottobre Siena Logge del Papa 5, 6 ottobre Sinalunga piazza della stazione 4-ottobre Sovicille - San Rocco a Pilli via Ucciano, 14 3-ottobre Negozio COOP Centro Italia

La Mela di AISM è un’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di AISM i cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto “ripartire insieme” dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio, fondamentali per le persone con SM. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali e di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.Grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona.I numeri. In Italia, ogni anno, 3.400 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 126 mila persone con SM, il 10% sono bambini; e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. E’ la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di oltre 5 miliardi di euro l’anno il costo sociale medio della malattia. E’ una grande emergenza sanitaria e sociale.In questo difficile 2020, per garantire risposte, informazioni e immediato supporto, AISM ha potenziato il Numero Verde 800 803 028, gestendo richieste ben cinque volte maggiori rispetto a quelle dello scorso anno. L’associazione ha attivato indagini per conoscere l’impatto dell’epidemia sulle persone con SM, utili per attivare servizi in risposta all’emergenza. Per il ritiro del farmaco ed evitare alle persone con SM l’interruzione della terapia, AISM ha attivato una collaborazione con l’Associazione “Angeli in Moto” in quasi tutte le regioni italiane.Sul fronte della ricerca AISM ha lanciato con la Società Italiana di Neurologia (SIN) un programma di raccolta dati sui casi Covid-19 e SM; ha creato la piattaforma MuSC-19 con la collaborazione dell’Università di Genova, per derivare informazioni epidemiologiche utili per le scelte di sanità pubblica.In tema di diritti AISM ha messo in atto un’azione di advocacy continua e costante, dialogando sui temi legati alla cura e assistenza delle persone con SM con il Ministero della Salute e gli Assessorati regionali alla Sanità e sui temi legati ai diritti delle persone con disabilità all’interno delle primarie reti di riferimento.Chef Alessandro Borghese è testimonial consolidato di “La Mela di AISM”. Ad ogni edizione di “La Mela di AISM”, lo chef Alessandro Borghese suggerisce ricette gustosissima, il suo consiglio, farla tutti insieme, in famiglia, con grandi e piccini.Chef Alessandro Borghese lancia anche l’appello per aderire a “#MelaGioco, e tu?”. In palio una cena per due persone presso il suo ristorante «AB - il lusso della semplicità»Qualsiasi donatore potrà iscriversi su melagioco.aism.it partecipando all’iniziativa #MELAgioco. In palio oltre la cena per due persone presso il ristorante di Chef Alessandro Borghese “AB - il lusso della semplicità” anche un in dono il prestigioso oggetto di arte “La Mela” di Milena Bini realizzata in esclusiva per AISM dall’artista di fama internazionale Milenabini.com @milenabini.La Mela per AISM di dimensioni 28x30cm Kg 5,600 è un pezzo unico, interamente fatto a mano. “Tutte le mele, anche quelle apparentemente simili, hanno un particolare che le differenzia per mantenere integra la loro unicità. Come gli esseri umani, tutti simili ma diversi…”Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno inoltre un ricettario esclusivo per sperimentare tante bontà con le mele.