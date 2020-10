Funghi, riaprono gli sportelli micologici della Ausl a disposizione dei cittadini

Quest'anno necessaria la prenotazione nel rispetto delle norme anti-Covid

Riparte da domani, lunedì 5 ottobre, l'attività dell'Ispettorato micologico del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Toscana Sud Est che effettua su richiesta controlli sui funghi raccolti destinanti al consumo domestico.Tale attività è finalizzata a evitare le intossicazioni dovute al consumo di funghi non commestibili o comunque tossici. È infatti fondamentale ricordare che in caso di dubbio sulla commestibilità dei funghi raccolti o sul loro utilizzo in cucina esiste la possibilità di farli controllare da esperti qualificati a disposizione dei cittadini presso gli Ispettorati micologici della Asl.Quest'anno, per problematiche collegate alla pandemia da Covid-19, non si potrà avere accesso diretto agli sportelli, ma si dovrà prenotare telefonicamente per accedere alla prestazione che comunque sarà garantita nel più breve tempo possibile, gli operatori che risponderanno ai numeri di telefono preposti forniranno tutte le informazioni relative all'orario di visita e alle modalità di accesso alle strutture.Il servizio è completamente gratuito e i micologi forniscono, oltre all'espressione del giudizio di commestibilità dei funghi controllati, anche consigli in merito alla loro conservazione, tempi e modalità di preparazione.A tale proposito è utile ricordare che ogni anno anche nei nostri territori decine di persone sono costrette a recarsi presso i Pronto Soccorso ospedalieri per sottoporsi a terapie mediche d'urgenza in seguito alla ingestione di funghi tossici o cucinati in modo errato, nei casi più gravi si possono riportare danni permanenti a fegato e reni sino addirittura alla morte del paziente.I cittadini possono contattare le sedi del Dipartimento della Prevenzione, distribuite su tutto il territorio delle provincie di Grosseto, Arezzo e Siena, per avere accesso all'Ispettorato micologico più vicino.Tutte le informazioni sul servizio, i recapiti telefonici e gli orari di visita sono reperibili sul sito internet della ASL TSE al seguente indirizzo: https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/ispettorato-micologico.