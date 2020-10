Coronavirus: 16 nuovi casi in provincia di Siena, 31 in totale nell'Ausl Sud Est

Aggiornamento alle ore 14 di domenica 4 ottobre

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamentei positivi nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est: 14 i nuovi casi rilevati in provincia di Arezzo e 1 quelli in provincia di Grosseto.Questi i dati aggiornati alle ore 14 di oggi, domenica 4 ottobre, relativi all’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2.Uomo di 62 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, con familiare rientrato dalla SardegnaUomo di 22 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomaticoUomo di 33 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomaticoDonna di 44 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomaticaBambina di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomaticaBambina di 3 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, ambito scolasticoDonna di 50 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di casoDonna di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomaticaRagazza di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, studenteUomo di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomaticoUomo di 76 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomaticoRagazza di 12 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, studente, contesto sportivoRagazzo di 13 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, studente, contesto sportivoRagazza di 11 anni già in isolamento domiciliare asintomaticaDonna di 52 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalla CampaniaUomo di 54 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, rientrato dalla CampaniaIl Dipartimento di Prevenzione ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato complessivamentecontatti:per i casi rilevati in provincia di Siena, 24 per quelli rilevati in provincia di Arezzo e 2 per i casi in provincia di Grosseto. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui l'Ausl è in attesa dei risultati.Al momento nella Ausl Toscana Sud Estpersone sono in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sonoI ricoverati nelle strutture del territorio dell'Ausl Toscana Sud Est sono in totale: 9 si trovano presso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Misericordia di Grosseto e 14 presso l’ospedale San Donato di Arezzo: 11 nel reparto di Malattie Infettive e 3 presso la Terapia IntensivaInoltre, presso l’Area Covid dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, si trovanoricoverati per un totale complessivo dinelle tre province.I tamponi validati nelle ultime 24 ore nella Ausl Toscana Sud Est sono in totaleRelativamente ai dati dellae delle province di Arezzo e Grosseto rilevati dal report dell'Ausl Toscana Sud Est e riportati nel presente articolo, ricordiamo che possono esserci delle differenze rispetto ai dati del report dell'ARS diffuso dalla Regione Toscana riportati poco fa nell'articolo al link http://www.sienafree.it/salute-e-benessere/257-salute-e-benessere/120060-coronavirus-188-nuovi-casi-positivi-in-toscana-3962-i-positivi-172-26-in-terapia-intensiva-2 . Eventuali discrepanze tra i due rilevamenti sono dovute alla differenza degli orari presi in considerazione (12/12 per il report della Regione Toscana, 14/14 per quello dell'Ausl Toscana Sud Est).