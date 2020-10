Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche, visite gratuite alle Scotte - VIDEO

Lunedì 12 ottobre gli specialisti della UOC Reumatologia a disposizione dei cittadini



In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche si terrà all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese una giornata di visite e consulti gratuiti per i pazienti, a cura degli specialisti della UOC Reumatologia, diretta dal professor Bruno Frediani.



Lunedì 12 ottobre sarà dunque possibile recarsi al policlinico Santa Maria alle Scotte al lotto 3, piano -1, ambulatorio 37, previa prenotazione telefonica allo 0577/586770 (è possibile prenotare la visita telefonando ogni giorno dalle ore 9 alle 15).



«Conoscere per riconoscere è il motto della SIR, Società Italiana di Reumatologia, – afferma il professor Frediani – un motto che sposiamo appieno con la nostra iniziativa alle Scotte: le malattie reumatiche sono molto diffuse, anche in pazienti giovani. L’obiettivo è quello di responsabilizzare la popolazione soprattutto su alcune malattie infiammatorie molto invalidanti come le artriti e le connettiviti».



Lunedì 12 ottobre i pazienti che si prenoteranno per la Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche saranno sottoposti a visite e ad esami ecografici e capillaroscopici, per la diagnosi delle malattie autoimmuni e per l’artrite. «Nel nostro reparto dal mese di gennaio abbiamo quattro ambulatori dedicati all’artrite – conclude il professor Bruno Frediani - e in particolare alla sua diagnosi precoce, con medici specialisti che fanno uso anche della telemedicina. Per venire incontro alle direttive di contrasto al Covid-19 abbiamo dilatato il tempo delle visite, aumentando le ore di ambulatorio durante la settimana».



VIDEO