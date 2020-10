''Agopuntura e Università'': ai Fisiocritici un incontro organizzato dall’associazione A.M.I. con Luciano Roccia

Al centro dell’incontro anche le linee guida di AMI per una proposta di legge per inserire l’Agopuntura nei percorsi universitari di formazione, ricerca e clinica

Si intitola “Agopuntura e Università” la conferenza-confronto in programma sabato 17 ottobre, alle ore 17.30, presso l’Accademia dei Fisiocritici di Siena e organizzata dall’Associazione agopuntura medica integrata (AMI) per chiudere il primo corso di perfezionamento sulle tecniche di Agopuntura in neurologia dell’Università di Siena e approfondire il dibattito sul tema della formazione universitaria in Agopuntura.L’appuntamento sarà moderato da Cecilia Lucenti, direttrice scientifica del corso e presidente dell’Associazione AMI e vedrà come ospite principale il professor Luciano Roccia, uno dei padri fondatori dell’agopuntura moderna in Italia e, tra gli invitati, la deputata Rosa Maria Di Giorgi.L’incontro sarà dedicato all’importanza dell’agopuntura medica all’interno della medicina moderna e, dopo l’apertura del professor Luciano Roccia, entrerà nel vivo con gli interventi di alcuni giornalisti, docenti universitari, primari ospedalieri e rappresentanti politici di livello regionale e nazionale. Nel corso del dibattito verrà presentata anche la bozza di un’auspicabile proposta di legge elaborata dall’associazione AMI con l’intento di integrare la formazione dei medici agopuntori - in Italia già esclusivo “atto medico” dal 1982 - con una conseguente didattica universitaria e la formazione di un Albo proprio che definisca l’identità professionale del medico agopuntore così come avviene per altre discipline mediche.Informazioni. Nel rispetto delle normative anti Covid-19, l’evento sarà su invito e visibile in diretta streaming sulla pagina Youtube di Ami e su Zoom, con collegamenti fino a un massimo di 100 persone. Per partecipare, è necessario scrivere un’e-mail all’indirizzo conferenza@agopunturaintegrata.it. Il professor Luciano Roccia è considerato uno dei padri fondatori dell’agopuntura moderna ed è stato promotore, nel 1974, del primo corso universitario all’Università di Torino relativo a questa tecnica nella cattedra di Semeiotica chirurgica. Il suo percorso riprende un’attività iniziata in Italia alla fine del ‘700 e che, a partire dall’800, ha visto molti chirurghi e docenti universitari praticare questa medicina all’interno dell’ambito clinico. Nel 1972 è stato il primo medico occidentale a eseguire con successo interventi chirurgici in anestesia con Agopuntura. Molti i suoi riconoscimenti internazionali tra i quali, nel 1973, l’invito come primo medico occidentale all'Istituto Superiore di Agopuntura dell'Accademia di Medicina Tradizionale Cinese di Shanghai per tenere un ciclo di conferenze sull'Agopuntura. Nel 1978 è stato nominato membro della Commissione Ministeriale della Sanità per la regolamentazione dell'Agopuntura e, in seguito, membro della Commissione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici istituita con lo scopo di disciplinare l'Agopuntura nella nostra nazione. E’ autore di molti libri sull'Agopuntura e di oltre 100 pubblicazioni scientifiche ed è anche consulente scientifico di importanti trasmissioni televisive come Check-Up, Opinioni a Confronto, Mi Manda Rai 3 e Uno Mattina.La presidente di AMI, Cecilia Lucenti, si è laureata in medicina e chirurgia all’Università di Siena e nel 2006 si è diplomata in Agopuntura alla Scuola di Firenze. Successivamente ha conseguito i Master in Agopuntura all’Università di Firenze e in Neuroauricoloterapia all’Università di Parigi. È stata allieva di maestri di rilievo internazionale tra cui Toshikatsu Yamamoto, Teh Fu Tan, Jeongwa Song, Palden Carson e David Alimì. È docente al Master di agopuntura dell’Università Tor Vergata di Roma. Dal 2006 svolge l’attività di medico agopuntore a Siena e a Roma. Grazie agli insegnamenti del dottor Yamamoto e del professor Alimì si è specializzata nel recupero motorio dei pazienti con disturbi neurologici gravi. Si occupa anche di patologie della performance sportiva e artistica e ha portato in Italia l’agopuntura estetica – Agolifting.L’Associazione Agopuntura Medica Integrata: chi siamo. AMI - Agopuntura Medica integrata è un network formato da medici e sostenitori nato nel 2018 con lo scopo di integrare l’Agopuntura con il sapere e le diagnostiche della medicina occidentale. AMI nasce a Siena, in Toscana, regione molto sensibile all’integrazione delle medicine e dove, non a caso, è nato il primo ospedale italiano di medicina integrata, il Centro Ospedaliero di Pitigliano, progetto pilota per integrare l’agopuntura nella riabilitazione neurologica e ortopedica, in oncologia e in geriatrica.Info AMI. Per maggiori informazioni sull'Associazione Agopuntura Medica Integrata è possibile visitare il sito www.agopunturaintegrata.it o scrivere all’ indirizzo di posta elettronica info@agopunturaintegrata.it Per rimanere sempre aggiornati, è possibile seguire le Pagine Facebook di AMI, il profilo Instagram di AMI e il Canale Youtube AMI Agopuntura Integrata.