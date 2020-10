''La disabilità visiva: strumenti e sussidi speciali'', incontro online organizzato dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in collaborazione con il professor Gian Marco Tosi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oftalmologia del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, organizza per venerdì 16 ottobre, un incontro online rivolto a oculisti, specializzandi in oculistica, ortottisti, pediatri e medici di base sul tema "La disabilità visiva: strumenti e sussidi speciali - come gestire le prescrizioni".L'incontro si terrà sulla piattaforma Zoom e si potrà seguire anche sulla pagina facebook.com/uicisiena/ dalle ore 16:00 alle ore 17:30.Interverranno: Massimo Vita presidente dell'Unione dell'Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS della sezione Territoriale di Siena; Emanuele Ricciardi referente consiglio regionale I.Ri.Fo.R dellaToscana; Federico Bartolomei ortottista dell'Istituto Cavazza di Bologna; Sabato De Rosa rappresentante INVAT.L'incontro è patrocinato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Siena e dall'Università degli Studi di Siena.L'incontro si svolgera sulla piattaforma Zoom, al seguente link https://zoom.us/j/92004352254