Scomparsa del professor Alfonso De Stefano, il cordoglio dell'Aou Senese e dell'Università

"Dolore e profondo cordoglio all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per la prematura scomparsa del professor Alfonso De Stefano, responsabile del programma intra-dipartimentale di coordinamento della Chirurgia d’urgenza, deceduto in seguito ad un improvviso malore che lo ha colto nella giornata del 14 ottobre." Così un messaggio di cordoglio dall'Aou Senese.



"Il professor De Stefano era una figura molto apprezzata e stimata in ospedale, sia dai colleghi che dai pazienti, in particolare per la grande disponibilità e cordialità, oltre che il grande bagaglio di conoscenze e la professionalità che avevano da sempre contraddistinto anche la sua carriera all’Università di Siena. «Sono profondamente addolorato ed esprimo a nome di tutto l’ospedale la nostra più sentita vicinanza alla famiglia. Con il professor De Stefano, il nostro ospedale perde un punto di riferimento, un grande professionista e una persona di straordinaria umanità, sempre al fianco dei pazienti e degli studenti che si sono formati con lui, oltre che di costante supporto ai colleghi», ha commentato il direttore generale dell’Aou Senese Valtere Giovannini.



"Il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, personalmente e a nome dell’intera comunità, esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per l'improvvisa scomparsa del professor Alfonso De Stefano, per quarant'anni docente di Chirurgia presso la facoltà di Medicina dell'ateneo, poi Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze." E' il messaggio di cordoglio dell'Università degli Studi di Siena.



“Con il suo impegno, profuso sia nell'attività di didattica e di ricerca che nell'attività assistenziale – commenta il professor Frati – , il professor De Stefano ha dato lustro all'ateneo e alla Clinica Chirurgica dell'ospedale Le Scotte”.