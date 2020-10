L’Unione dei Comuni Valdichiana Senese sostiene la campagna di comunicazione dell'App Immuni

Appello unanime dei Sindaci ed amministratori a scaricare la app

È di nuovo il momento di Immuni. L’app italiana di tracciamento dei contatti, varata dal Governo fra schermaglie e dubbi sulla privacy, poi rivelatisi infondati, è utile, soprattutto in questo momento che il virus si sta nuovamente diffondendo. In questi giorni la curva dei nuovi casi cresce ma anche i download di questa applicazione aumentano ed hanno superato i 8 milioni, ossia da circa il 21% degli smartphone attivi nel nostro Paese, dalla quale vengono esclusi quelli posseduti dalle persone i minori di 14 anni. Il Governo ha inoltre deciso di estendere l’utilizzo dell’App di tracciamento per tutto il 2021, e di integrarla anche con le App utilizzate in altri Paesi europei.L’invito a scaricare l’App Immuni arriva anche dall’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e dai Sindaci ed www.immuni.italia.it/ . Ecco da dove puoi scaricare Immuni a seconda dello smartphone che usi www.immuni.italia.it/download.html --