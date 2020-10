Dpcm, Luigi De Mossi: ''In questa incertezza assoluta, il Governo ci doveva dare indicazioni precise'' - VIDEO

Il Sindaco di Siena interviene con un video messaggio sul Decreto del 18 ottobre



Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre, il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha pubblicato su facebook un video messaggio per fare il punto sulla situazione di emergenza da Coronavirus, incentrato sul Dpcm emesso ieri dal Presidente del Consiglio Conte.



"Personalmente mi assumo tutte le responsabilità del caso, però in questa incertezza assoluta, il Governo ci doveva dare delle indicazioni precise", ha scritto De Mossi nella presentazione al video nel quale lamenta la mancanza di indicazioni precise su chi debba prendere le decisioni sulle restrizioni da adottare. "Il Governo si prenda la responsabilità di dettare le regole per tutta la Nazione, altrimenti vada a casa", ha inoltre affermato De Mossi.



IL VIDEO