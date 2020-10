Agopuntura: da Siena verso la proposta di legge per una formazione universitaria

Collegamenti da tutta Italia per seguire la conferenza-confronto organizzata da Ami a Siena

Si è svolta nei giorni scorsi all’Accademia dei Fisiocritici la conferenza-confronto “Agopuntura e Università” promossa da Ami, Agopuntura Medica Integrata. L’appuntamento ha acceso i riflettori sulla proposta di legge che la stessa Ami ha elaborato come base per un confronto che porti al superamento di uno stallo che vede da decenni l’agopuntura riconosciuta come “atto medico” ma senza una conseguente didattica e formazione universitaria.L’incontro si è aperto con il saluto di Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute, che ha inviato un messaggio affermando che “l’Italia riconosce da sempre l’agopuntura come pratica di diagnosi, cura e prevenzione al pari della medicina ufficiale. La competenza richiesta per il suo esercizio è fondamentale e occasioni di confronto come questa sono un’ottima soluzione per consolidare proposte utili a migliorare la qualità dell’assistenza”. In questo senso, la deputata Rosa Maria Di Giorgi ha dichiarato di volersi “far carico della proposta di legge in Parlamento” nella mail inviata agli organizzatori.L’evento si è svolto sia in presenza che online e ha registrato collegamenti da tutta Italia attraverso le piattaforme digitali. All’appuntamento ha partecipato, come ospite d’onore, il professor Luciano Roccia, considerato uno dei padri fondatori dell’agopuntura moderna, che ha riportato l’attenzione sulla necessità che l’agopuntura riprenda il suo percorso di formazione e ricerca universitaria con il conseguente utilizzo nella ‘clinica ospedaliera’. L’appuntamento ha visto anche la presenza di Carlo Maria Giovanardi, presidente F.I.S.A, Federazione italiana società di agopuntura; Sonia Baccetti, responsabile delle Medicine non convenzionali della Regione Toscana e Carmelo Guido, direttore del Centro Fior di Prugna della Asl di Firenze. Il video completo della conferenza-confronto è disponibile sul Canale Youtube di AMI.L’Associazione Agopuntura Medica Integrata, AMI, è un network formato da medici e sostenitori nato nel 2018 con lo scopo di integrare l’Agopuntura con il sapere e le diagnostiche della medicina occidentale. AMI nasce a Siena, in Toscana, regione molto sensibile all’integrazione delle medicine e dove, non a caso, è nato il primo ospedale italiano di medicina integrata, il Centro Ospedaliero di Pitigliano, progetto pilota per integrare l’agopuntura nella riabilitazione neurologica e ortopedica, in oncologia e in geriatrica.La presidente di AMI, Cecilia Lucenti, si è laureata in medicina e chirurgia all’Università di Siena e nel 2006 si è diplomata in Agopuntura alla Scuola di Firenze. Successivamente ha conseguito i Master in Agopuntura all’Università di Firenze e in Neuroauricoloterapia all’Università di Parigi. È stata allieva di maestri di rilievo internazionale tra cui Toshikatsu Yamamoto, Teh Fu Tan, Jeongwa Song, Palden Carson e David Alimì. È docente al Master di agopuntura dell’Università Tor Vergata di Roma e responsabile scientifico del Corso di Perfezionamento di Agopuntura in Neurologia dell’Università di Siena. Dal 2006 svolge l’attività di medico agopuntore a Siena e a Roma. Grazie agli insegnamenti del dottor Yamamoto e del professor Alimì si è specializzata nel recupero motorio dei pazienti con disturbi neurologici gravi. Si occupa anche di patologie della performance sportiva e artistica e ha portato in Italia l’agopuntura estetica – Agolifting.Info AMI. Per maggiori informazioni sull'Associazione Agopuntura Medica Integrata è possibile visitare il sito www.agopunturaintegrata.it o scrivere all’ indirizzo di posta elettronica info@agopunturaintegrata.it. Per rimanere sempre aggiornati, è possibile seguire le Pagine Facebook di AMI, il profilo Instagram di AMI e il Canale Youtube AMI Agopuntura Integrata.