Coronavirus: 41 nuovi casi in provincia di Siena, 128 in totale nell'Ausl Sud Est

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamentei positivi nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est: 77 i nuovi casi rilevati in provincia di Arezzo e 10 quelli rilevati in provincia di Grosseto. Vi sono inoltrepersone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività: 41 sono di Arezzo, 1 extra Asl, 14 di Grosseto edi Siena.Questi i dati aggiornati alle ore 14 di oggi, martedì 20 ottobre, relativi all’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2.Donna di 58 anni isolamento domiciliareDonna di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomaticoDonna di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomaticoDonna di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomaticoDonna di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomaticoUomo di 67 anni isolamento domiciliareDonna di 29 anni isolamento domiciliareUomo di 30 anni isolamento domiciliare, sintomaticoDonna di 35 anni isolamento domiciliareRagazzo di 16 anni isolamento domiciliareBambina di 4 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomaticoDonna di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomaticoUomo di 35 anni isolamento domiciliareUomo di 44 anni isolamento domiciliareBambino di 4 anni isolamento domiciliareDonna di 53 anni isolamento domiciliareDonna di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomaticoDonna di 45 anni isolamento domiciliareDonna di 39 anni isolamento domiciliare, asintomaticoUomo di 24 anni isolamento domiciliare, sintomaticoDonna di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomaticoUomo di 83 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomaticoUomo di 46 anni isolamento domiciliareUomo di 50 anni isolamento domiciliare, asintomaticoUomo di 52 anni isolamento domiciliareRagazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomaticoRagazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomaticoRagazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di casoRagazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di casoRagazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di casoRagazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di casoRagazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomaticoRagazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomaticoRagazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomaticoDonna di 23 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomaticoDonna di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomaticoDonna di 57 anni isolamento domiciliare, asintomaticoUomo di 57 anni Ricovero Extra-UslUomo di 94 anni Ricovero Extra-UslUomo di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di casoUomo di 80 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.Il Dipartimento di Prevenzione ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento complessivamentecontatti:per i casi rilevati in provincia di Siena, 65 per quelli rilevati in provincia di Arezzo e 1 per i casi rilevati in provincia di Grosseto. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui l'Ausl è in attesa dei risultati.Al momento nella Ausl Toscana Sud Estpersone sono in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sonoa domicilio,presso le Cure intermedie epresso l'albergo sanitario.I ricoverati nelle strutture del territorio dell'Ausl Toscana Sud Est sono in totalesi trovano presso l'Area Covid dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, 3 dei quali in terapia intensiva; 57 si trovano presso l’ospedale San Donato di Arezzo: 51 nel reparto di Malattie Infettive e 6 presso la Terapia Intensiva: 17 sono ricoverate presso l’ospedale Misericordia di Grosseto: 15 nel reparto di Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.I tamponi validati nelle ultime 24 ore nella Ausl Toscana Sud Est sono in totaleRelativamente ai dati dellae delle province di Arezzo e Grosseto rilevati dal report dell'Ausl Toscana Sud Est e riportati nel presente articolo, ricordiamo che possono esserci delle differenze rispetto ai dati del report dell'ARS diffuso dalla Regione Toscana riportati poco fa nell'articolo al link http://www.sienafree.it/salute-e-benessere/257-salute-e-benessere/120398-coronavirus-812-nuovi-casi-positivi-in-toscana-11564-i-positivi-695-72-in-terapia-intensiva-10-2-deceduti . Eventuali discrepanze tra i due rilevamenti sono dovute alla differenza degli orari presi in considerazione (12/12 per il report della Regione Toscana, 14/14 per quello dell'Ausl Toscana Sud Est).