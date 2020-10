XII Giornata nazionale Associazione Volontari Ospedalieri, 45 anni di valori AVO

Sabato 24 e domenica 25 ottobre: un weekend di eventi AVO

Quest’anno l’AVO dedica la sua Giornata nazionale, la XII, ai valori fondanti, che hanno guidato e sostenuto 45 anni di servizio di tanti volontari, a oggi 23.000 in tutta Italia, presso strutture ospedaliere, Hospice, centri per malati psichiatrici, Rsa per anziani.Una giornata che cade in un anno speciale: anno dei 45 anni dalla nascita dell’AVO, anno della pandemia da covid 19, anno in cui i volontari non possono svolgere il tradizionale servizio in Rsa con gli anziani e nei reparti accanto ai malati.Un anno che si sta giocando tra tristezza e voglia di intraprendere nuovi percorsi. Un anno che ha portato i volontari a coltivare l’amicizia tra di loro, a far crescere la “reciprocità”, fondamentale, essenza stessa dell’AVO per il fondatore Erminio Longhini.Con paura e speranza, l’AVO si prepara a celebrare la XII Giornata con eventi sparsi sui territori, a cura delle AVO locali, e due importanti eventi on line, organizzati dalla Federavo, la Federazione tra le Associazioni sanitarie, che guida e coordina le AVO d’Italia.Presentazione dell’APP MyAVOL'applicazione contiene una serie di informazioni per rimanere sempre connessi col mondo AVO (video, contatti, eventi, news, pubblicazioni); è finalizzata alla comunicazione “interna” (notizie per i volontari) e a quella “esterna” (informazioni utili per chi voglia conoscere l’Associazione e diventare volontario).Presentazione del nuovo video realizzato dai giovani volontariVerrà presentato dai giovani stessi, un prodotto giovane e fresco, molto semplice ma dai contenuti profondiIl weekend della Giornata nazionale prosegue con un'altra diretta streaming nazionale alla quale parteciperà lo scrittore Gianrico Carofiglio, autore fra i più amati nel panorama letterario italiano.Il suo ultimo libro "Della Gentilezza e del Coraggio" (ed. Feltrinelli) è in testa alle classifiche dei libri più venduti e analizza, declinandola nella nostra società contemporanea, l'importanza di uno dei Valori cardine della nostra Associazione, la Gentilezza, che ben si associa anche al concetto di Coraggio, quello di noi volontari impegnati per il nostro prossimo.Un ospite di prestigio per l'Avo che dialogherà con il presidente Federavo, Massimo Silumbra su temi e valori che caratterizzano il servizio dei volontari.A seguire verranno proclamati i vincitori del concorso letterario Premio Noi Insieme 2020 a cui hanno partecipato moltissime Avo con i racconti dei loro volontari sul tema dell'emergenza sanitaria che ci ha colpiti in questo 2020.PRESENTAZIONE MYAVO E VIDEO GIOVANI 24/10 - ORE 17diretta streaming: https://stream.meet.google.com/stream/14872f5c-68bc-40ea-9c46-d08b88047791 GIORNATA NAZIONALE AVO 25/10 - ORE 17diretta streaming: https://stream.meet.google.com/stream/f889b6f7-5070-4c99-b994-af1b65054b89