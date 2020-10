Campostaggia, ''High Care'' per pazienti complessi nel reparto di Medicina Interna

A Campostaggia nasce “High Care”. Il nuovo modulo nel reparto di Medicina Interna dell’Ospedale Alta Valdelsa è costituita da 6 posti letto di degenza a cui possono essere applicati sistemi di monitoraggio multiparametrico continuo, i cui valori possono essere osservati costantemente attraverso strumenti e dispositivi multimediali come tablet o smartphone.



“Con sempre maggiore frequenza vengono assegnati - spiega il dottor Valerio Verdiani, direttore UOC Medicina di Campostaggia - ai reparti di Medicina Interna pazienti complessi, polipatologici e talvolta critici. In diversi casi il monitoraggio dei parametri vitali è importante per poter prevenire instabilità cliniche e poter intervenire con tempestività. Avere uno spazio dedicato e attrezzato nel reparto di Medicina Interna è sicuramente un grande passo avanti nella gestione clinica e assistenziale di questi pazienti ed un punto di forza per il nostro ospedale”.



Per Simonetta Sancasciani, direttore Presidio Ospedaliero Val d'Elsa: "Anche in questo momento complesso per la sanità nell’ospedale di Campostaggia prosegue il percorso virtuoso per rendere sempre migliori le prestazioni sanitarie dei cittadini che a questo nosocomio fanno riferimento".