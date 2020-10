I 100 anni dalla fondazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Oggi, lunedì 26 ottobre, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti O.N.S. - A.P.S. festeggia i cento anni dalla sua fondazione."Un centenario - spiega il presidente della sezione di Siena, Massimo Vita - oscurato dalla tragedia dovuta alla pandemia ma non certo meno importante.Una storia di rilievo nata anche essa da un fatto poco piacevole: il nostro fondatore, Aurelio Nicolodi, al primo assalto in una trincea fu ferito da una granata e perse la vista. Aurelio Nicolodi, un militare quindi invalido di guerra, capi subito che per favorire l'integrazione sociale, culturale e lavorativa dei Ciechi e degli Ipovedenti era necessario rinunirli sotto una unica bandiera.Oggi festeggiamo con l'annullo di un francobollo speciale ma avremmo voluto incontrarci per poterci stringere ancora una volta in un abbraccio solidale e di amicizia per rinsaldare ancora di più il legame che già è forte. A ogni livello ci sentiamo coinvolti e invitiamo l'opinione pubblica a seguirci tramite il nostro sito: www.uiciechi.it e la nostra radio web: Slash radio web".