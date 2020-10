Fratelli d'Italia Siena: ''Valutare allestimento di ospedali da campo per il pre-triage''

"La situazione sanitaria sta evolvendo in maniera rapida evidenziando tutte le carenze dei mesi precedenti, che ci sembra ormai quasi inutile rivangare." Sul tema interviene il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Siena per una disamina e una proposta sul punto.“Si ritiene che questa difficile situazione che stiamo vivendo si ripercuoterà, non solo sui malati COVID, ma anche sui malati di altre patologie che rischiano, come nella primavera scorsa, di essere abbandonati a se stessi.Pertanto si ritiene opportuno considerare la possibilità di chiedere l’intervento delle forze armate e della Croce Rossa Italiana, per montare in tempi rapidi degli ospedali da campo e PMA, in sedi opportunamente scelte, dove potrebbero svolgere compiti di pre triage, che è uno dei punti critici, e magari di osservazione breve in attesa di esito tampone, consentendo una maggiore velocità all’afflusso di pazienti.Ci auguriamo che la Direzione Aziendale possa esaminare, senza preclusioni di principio, questa possibilità."