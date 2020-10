RSA Campansi, tutti i tamponi effettuati dopo il caso di positività hanno dato esito negativo

A seguito del caso positività al coronavirus alla RSA Campansi di Siena riscontrato nella giornata di ieri, venerdì 30 ottobre ( vai all'articolo ), l'ASP di Siena ha comunicato che i tamponi effettuati su tutti i contatti della donna risultata positiva - immediatamente posti in isolamento -, hanno dato esito negativo."A seguito della comunicazione di positività al Covid 19 relativamente ad un ospite della Struttura Campansi (riscontrata in data 29/10/2020) - spiega il presidente dell'ASP, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, dottor Mario Valgimigli -. si è proceduto, oltra a porre in essere tutte le misure previste dai protocolli sanitari in materia e già descritti nel comunicato stampa del 30 ottobre 2020, di concerto con la ASL Toscana Sud Est, alla immediata effettuazione di tamponi su tutti gli ospiti della RSA "Benvenuto di Giovanni" dove risiede la signora risultata positiva, nonché su tutti gli utenti della RSA contigua e su tutti gli operatori assegnati alle suddette RSA.Si comunica che gli esami effettuati nella giornata di ieri (30/10/2020) non hanno evidenziato ulteriori casi positivi. Già a partire da lunedì 2 novembre riprenderà il percorso di screening, previsto dalla Regione Toscana e sempre di concerto con la ASL Toscana Sud Est, su tutte le RSA aziendali.Questa Azienda continua a mantenere costantemente altissima l'attenzione in questa fase emergenziale a tutela della salute degli ospiti e degli operatori.Le famiglie sono già state avvertite circa l’esito dei tamponi e confermiamo la massima disponibilità a continui contatti tra gli ospiti e i loro familiari, in questo momento così delicato, anche grazie alla implementazione di strumentazioni tecnologiche e la costituzione di una task force dedicata proprio alla organizzazione degli appuntamenti "virtuali".L’Asp città di Siena è in costante contatto, oltre che con i familiari degli ospiti, con l’Azienda sanitaria di riferimento e con l’Amministrazione comunale di Siena al fine di un costante monitoraggio e aggiornamento della situazione."IL PRESIDENTE(Dott. Mario Valgimigli)