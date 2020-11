Dpcm e suddivisione Italia in zone: slitta a venerdì l'entrata in vigore

Alle 20.20 conferenza stampa in diretta del premier



"Tutte le nuove misure previste dall'ultimo Dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre". E' quanto spiega Palazzo Chigi sottolineando che "lo ha deciso il Governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività".



Questa sera alle 20.20 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM, ha annunciato Conte su twitter.



Dopo una giornata convulsa a causa dei contrasti tra il Governo e le Regione, viene fatta così slittare l'entrata in vigore nelle norme che prevedono un regime differenziato dividendo l'Italia in tre fasce (rossa, arancione, gialla) in base al rischio di contagio considerato prendendo a riferimento 21 parametri. La decisione era attesa questa sera, ma poco dopo le 19 l'annuncio del rinvio.