Coronavirus in Italia: 34.505 nuovi casi, 472.348 (+29.113) i positivi, 2.391 in terapia intensiva (+99), 445 deceduti

La situazione in Italia di giovedì 5 novembre



Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, giovedì 5 novembre, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di, con un incremento rispetto a ieri dinuovi casi.Il numero totale di attualmente positivi è dicon un aumento diassistiti rispetto a ieri.sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva con un incremento dipersone rispetto a ieri.Rispetto a ieri i deceduti sono(i dati di ieri presentavano 21 decessi comunicati in più da Calabria e Toscana, come da nota in calce) portano il totale a. Il numero complessivo dei dimessi e guariti dall'inizio dell'epidemia sale invece a, con un incremento dipersone rispetto a ieri.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguititamponi.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 112.524 in Lombardia (522 in terapia intensiva), 58.048 in Campania (174), 44.290 nel Lazio (222), 43.974 in Piemonte (249), 40.719 in Veneto (164),, 31.976 in Emilia-Romagna (177), 18.526 in Sicilia (157), 14.823 in Puglia (122), 11.223 in Liguria (76), 8.627 nelle Marche (56), 8.389 in Umbria (50), 8.264 in Abruzzo (36), 7.548 nella Provincia autonoma di Bolzano (33), 7.368 in Sardegna (46), 6.379 in Friuli Venezia Giulia (44), 4.244 in Calabria (11), 2.336 nella Provincia autonoma di Trento (15), 2.152 in Valle d’Aosta (12), 2.121 in Basilicata (16) e 1.335 in Molise (7).La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.La Regione Calabria comunica che il numero dei decessi a ieri era 124, e non 125.La Regione Toscana comunica che il numero dei decessi a ieri era 1445, e non 1461.Il numero dei decessi nel report è stato aggiornato correttamente.