Rimor e VisMederi insieme contro l’emergenza Covid

Dalla collaborazione tra le due aziende è nata un’unità mobile per la somministrazione di tamponi rinofaringei per la rilevazione di coronavirus, in modalità drive-through

Per gestire l’emergenza da Covid-19 ed essere di supporto al territorio VisMederi ha richiesto alla Regione Toscana ed acquisito l’accreditamento necessario a svolgere i tamponi rinofaringei per la rilevazione di coronavirus.Il marchio Rimor ha voluto supportare l‘attività diagnostica svolta da VisMederi mettendo a disposizione un camper specialmente allestito per la somministrazione di tamponi rinofaringei per la ricerca di coronavirus, in modalità drive-through. L’obiettivo è quello di adattare il servizio alle esigenze del territorio in maniera flessibile, permettendo al personale medico di svolgere la propria attività con il supporto di un laboratorio itinerante.I tamponi vengono infatti realizzati dal personale medico del team di VisMederi in modalità drive-through, ovvero direttamente dal finestrino dell’auto, con refertazione in 24 ore.Emanuele Montomoli, fondatore e CSO di VisMederi Srl: “Grazie alla collaborazione con Rimor che, condividendo con noi il progetto di tutela del territorio contro l’emergenza sanitaria, ci ha dotato di un camper a scopo diagnostico, potremo incrementare e rendere più agile la nostra attività di screening COVID-19 tramite l’esecuzione di tamponi in modalità drive through. Siamo convinti che l’unione di due realtà imprenditoriali locali solide, dinamiche ed innovative, come sono VisMederi e Rimor, rappresenti una risorsa nella lotta al virus ed un importante supporto alle Autorità Sanitarie nel loro difficile compito di salvaguardia della salute dei cittadini.”Simone Niccolai, amministratore delegato Luano Camp Srl: “Mettendo a disposizione uno dei nostri camper, abbiamo voluto fare qualcosa di concreto a sostegno di chi, come VisMederi, ha deciso di scendere in prima linea per combattere il contagio da COVID-19. Vero e proprio punto di prelievo mobile, questo veicolo sarà un utile supporto al lavoro del personale sanitario, nella difficile operazione di tracciamento dei contagi che, in questa fase, rappresenta un’imprescindibile priorità per il contenimento della pandemia.”Storico marchio nato a Poggibonsi, Rimor, da oltre 40 anni costruisce veicoli ricreazionali con la sapienza di chi conosce i dettagli che fanno la differenza: solidità costruttiva, ottimizzazione degli spazi e qualità dei materiali. Una gamma completa di camper e van caratterizzati dallo stesso senso di comodità, sicurezza, accoglienza e familiarità. Rimor è un marchio di Luano Camp, azienda del Gruppo Trigano con sede a Poggibonsi, che impiega più di 200 persone, producendo oltre 3000 veicoli all’anno.VisMederi è una società di ricerca e servizi qualificati che opera a livello globale per supportare imprese ed aziende farmaceutiche nel miglioramento della salute pubblica grazie allo sviluppo e all’ottimizzazione di farmaci e vaccini più sicuri ed efficaci. Fondata a Siena nel 2009, VisMederi è da sempre vicina al territorio ed attenta alle necessità di sanità pubblica. Negli anni la società si è strutturata e suddivisa in diversi rami d’azienda con focus che spaziano dall’esecuzione di studi clinici, alla ricerca avanzata fino alla diagnostica.Per prenotazione tamponi:chiamare il numero 347 0334843 dalle ore 09:00 alle ore 12:30inviare un’email all’indirizzo prenotazione.tamponi@vismederi.com