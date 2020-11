Coronavirus: 153 nuovi casi in provincia di Siena (85 ricoverati, 11 T.I.), 455 nell'Ausl SE

Aggiornamento alle ore 14 di lunedì 9 novembre

A causa di un problema sl sistema informatico regionale SISPC il report non contiene altri dati.

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamentei positivi nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est: 211 i nuovi casi rilevati in provincia di Arezzo e 91 quelli rilevati in provincia di Grosseto.Vi sono inoltrepersone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività: 35 sono di Arezzo, 1 extra Asl, 17 di Grosseto eddi Siena.Questi i dati aggiornati alle ore 14 di oggi, lunedì 9 novembre, relativi all’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2.-Donna di 58 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 21 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico-Donna di 45 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 60 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico-Donna di 22 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 34 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 43 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 67 anni Isolamento Domiciliare-Bambino di 7 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Bambino di 8 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Bambina di 9 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Ragazzo di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 18 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 42 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 46 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 50 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Ragazza di 12 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 65 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 66 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 58 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 36 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 18 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 22 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 27 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 32 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 33 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 38 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 54 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 54 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 58 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 67 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Bambina di 6 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 36 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 34 anni Ricovero Extra-Usl, contatto di caso-Ragazzo di 11 anni Isolamento Domiciliare-Ragazza di 13 anni Isolamento Domiciliare-Ragazzo di 13 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 72 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare-Ragazza di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 57 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 62 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 64 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 74 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 80 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 42 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico-Uomo di 58 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 44 anni Rsa O Altra Struttura Socio Sanitaria, contatto di caso-Bambina di 6 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico-Bambina di 7 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 30 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 58 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 69 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 29 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico-Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 64 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 47 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 20 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 25 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 33 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 51 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 66 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 86 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 63 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 67 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 36 anni Ricovero Extra-Usl, contatto di caso-Donna di 49 anni Ricovero Extra-Usl-Uomo di 70 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico-Uomo di 65 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 22 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 37 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 38 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 62 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 75 anni Isolamento Domiciliare-Bambino di 3 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico-Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 35 anni Isolamento Domiciliare-Ragazzo di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 20 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 20 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 22 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 24 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 24 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 25 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 26 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 26 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 44 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 50 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 55 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 75 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 78 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 80 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 85 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Ragazzo di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 22 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 22 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 23 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 23 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 42 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 43 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico-Uomo di 44 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 47 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 49 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 50 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 54 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 56 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 64 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 64 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 65 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 69 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 74 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 78 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 80 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 86 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 24 anni Ricovero Extra-Usl-Donna di 59 anni Ricovero Extra-Usl, sintomatico-Uomo di 73 anni Ricovero Extra-Usl-Donna di 20 anni Isolamento Domiciliare-Ragazza di 15 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 37 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 63 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 64 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico-Uomo di 27 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 31 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 66 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 71 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 23 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico-Ragazza di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 55 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 31 anni Isolamento Domiciliare-Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare-Donna di 62 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Uomo di 62 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso-Donna di 44 anni Isolamento Domiciliarepazienti si trovano presso l'Area Covid dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, dei qualipresso la Terapia Intensiva econ assistenza respiratoria tramite casco. Rispetto a ieri sono 4 gli ingressi e 2 le dimissioni dall'Area Covid. Di seguito la provenienza dei pazienti: Area senese: 41; Alta Valdelsa: 18; Valdichiana senese: 16; Amiata/Val d'Orcia: 4; Perugia: 2; Prato: 1; Arezzo: 1; Barberino/Tavarnelle: 1; Valdichiana aretina: 1.Relativamente ai dati dellae delle province di Arezzo e Grosseto rilevati dal report dell'Ausl Toscana Sud Est e riportati nel presente articolo, ricordiamo che possono esserci delle differenze rispetto ai dati del report dell'ARS diffuso dalla Regione Toscana riportati poco fa nell'articolo al link http://www.sienafree.it/salute-e-benessere/257-salute-e-benessere/120798-coronavirus-2244-nuovi-casi-in-toscana-44480-i-positivi-1034-234-in-ti-3-33-deceduti . Eventuali discrepanze tra i due rilevamenti sono dovute alla differenza degli orari presi in considerazione (12/12 per il report della Regione Toscana, 14/14 per quello dell'Ausl Toscana Sud Est).