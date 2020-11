Staderini (Sena Civitas) interviene sulla nomina del nuovo Dg delle Scotte

"Sulla scelta del nuovo Direttore generale dell'ospedale delle Scotte, di pertinenza del Presidente della Regione e del Rettore dell'Università di Siena, auspichiamo che sia una persona scelta sulla base delle competenze e capacità manageriali adeguate a "dirigere" una struttura ospedaliera come il Santa Maria alle Scotte." Così interviene il consigliere comunale di Sena Civitas, Pietro Staderini.



"Occorre inoltre, nella situazione emergenziale sanitaria che stiamo vivendo, una persona in grado di "governare" l'ospedale e mettere in condizioni medici, infermieri, Oss, tutti gli altri operatori e utenti, di lavorare ed essere nella massima sicurezza e quindi serenità, in un forte contesto di stress.



Solo queste capacità e un adeguato stile di leadership e managerialità elevate, consentono alla struttura sanitaria di offrire cure adeguate senza entrate in dinamiche ingestibili che possano sfuggire di mano.



Poi possiamo anche pensare a figure in discontinuità dalla politica dell'ex presidente della Regione Toscana, come ha chiesto qualche partito senese. Cosa giusta! Discontinuità, quindi, a iniziare dalle nomine da parte dell'Amministrazione comunale di Siena."