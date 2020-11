Coronavirus: 159 nuovi casi in provincia di Siena (83 ricoverati, 12 T.I.), 391 nell'Ausl SE (293 ricoverati, 56 T.I., 5 deceduti)

Aggiornamento alle ore 14 di martedì 10 novembre

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamentei positivi nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est: 114 i nuovi casi rilevati in provincia di Arezzo e 107 quelli rilevati in provincia di Grosseto; 11 i casi extra Ausl.In provincia di Siena si registranoguarigioni e nessun decesso.i deceduti al San Donato di Arezzo eall'ospedale Misericordia di Grosseto.Questi i dati aggiornati alle ore 14 di oggi, martedì 10 novembre, relativi all’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2.Abbadia San Salvatore 5Asciano 2Buonconvento 1Casole D'Elsa 1Castellina In Chianti 1Castiglione D’Orcia 0Castelnuovo Berardenga 4Cetona 0Chianciano Terme 0Chiusi 0Chiusdino 0Colle di Val D'Elsa 13Gaiole In Chianti 6Montalcino 0Monteriggioni 5Montepulciano 0Monteroni D'Arbia 1Monticiano 0Murlo 1Piancastagnaio 0Pienza 1Poggibonsi 15Radda in Chianti 0Radicofani 0Radicondoli 0Rapolano Terme 4San Casciano dei Bagni 0San Gimignano 10San Giovanni D’Asso 0San Quirico d’Orcia 0Sarteano 1Siena 31Sinalunga 11Sovicille 1Trequanda 0Torrita di Siena 0Al momento nella Ausl Toscana sud estpersone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sonoin provincia di Siena) di cui 6.160 a domicilio.I ricoverati nelle strutture del territorio di Siena, Arezzo e Grosseto sono in totaledei qualiin terapia intensiva:pazienti si trovano presso l'Area Covid dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, dei qualipresso la Terapia Intensiva econ assistenza respiratoria tramite casco. Di seguito la provenienza dei pazienti: Area senese: 39; Alta Valdelsa: 18; Valdichiana senese: 16; Amiata/Val d'Orcia: 4; Perugia: 2; Prato: 1; Arezzo: 1; Barberino/Tavarnelle: 1; Valdichiana aretina: 1.si trovano presso l’ospedale San Donato di Arezzo: 115 nel reparto di Malattie Infettive;in Terapia Intensiva al San Donato eall'ospedale di Nottola;sono ricoverate presso l’ospedale Misericordia di Grosseto: 51 nel reparto di Malattie Infettive;in Terapia Intensiva.I tamponi validati nelle ultime 24 ore nella Ausl Toscana Sud Est sono in totaleRelativamente ai dati dellae delle province di Arezzo e Grosseto rilevati dal report dell'Ausl Toscana Sud Est e riportati nel presente articolo, ricordiamo che possono esserci delle differenze rispetto ai dati del report dell'ARS diffuso dalla Regione Toscana riportati poco fa nell'articolo al link http://www.sienafree.it/salute-e-benessere/257-salute-e-benessere/120808-coronavirus-2223-nuovi-casi-in-toscana-46314-i-positivi-1834-242-in-ti-8-54-deceduti . Eventuali discrepanze tra i due rilevamenti sono dovute alla differenza degli orari presi in considerazione (12/12 per il report della Regione Toscana, 14/14 per quello dell'Ausl Toscana Sud Est).