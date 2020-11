''È l’ora di dare una mano'', l’appello delle Misericordie Italiane per trovare nuovi volontari

L’emergenza continua, c’è bisogno dell’aiuto di tutti: per questo è nata anche la campagna “Gente al servizio della gente”

“Venite a darci una mano, c’è bisogno dell’aiuto di tutti” è questo l’appello che lancia la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. L’obiettivo è quello di trovare nuovi volontari per affrontare l’emergenza covid-19 che si sta nuovamente aggravando.“Gente al servizio della gente” lo slogan scelto per questa campagna, a sottolineare che per diventare volontario non bisogna sentirsi supereroi, ma solo volersi prendere cura di chi ne ha bisogno."Non cerchiamo eroi, ma solo persone che in questa emergenza straordinaria sentono che è giusto dedicare un po’ del proprio tempo alle loro comunità; che tornati a casa dal lavoro o finito di studiare, hanno voglia di dare una mano a chi in questo momento ha bisogno – spiega il direttore della Confederazione Gianluca Staderini -. Perché da questa situazione ne possiamo uscire solo tutti insieme”. Proprio come Alice, una ragazza di 22 anni, soccorritore di livello avanzato, di professione pasticcera, prima testimonial della campagna.Per mettersi a disposizione basterà connettersi al sito https://www.misericordie.it/emergenza-coronavirus/gente-al-servizio-della-gente/ o contattare il numero verde nazionale 800.194.356 o inviare una mail a gentealserviziodellagente@misericordie.org