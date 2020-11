Siena, espansa l’area per pazienti con Coronavirus: attivata la degenza dedicata in Malattie Infettive oltre al padiglione Covid

Dal 17 settembre all’11 novembre ricoverati 169 pazienti, 77 dimessi, 13 i decessi

Espansa l’Area Covid all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Come anticipato nei giorni scorsi, in vista del raggiungimento del limite massimo dei posti letto disponibili nel padiglione Covid, pari a 88, e per essere pronti a ogni necessità, la direzione sanitaria ha attivato un’ulteriore area Covid di supporto, come previsto dal piano di emergenza, che prevede la disponibilità di 15 posti letto dedicati nel reparto di Malattie Infettive.«Stiamo facendo tutto il possibile per rispondere con tempestività ed efficienza alle necessità dei pazienti e per essere di pieno supporto al Sistema Sanitario Regionale – spiega il direttore sanitario dell’Aou Senese Roberto Gusinu –. Se e quando saranno saturi anche questi posti Covid in Malattie Infettive, ci sarà un’ulteriore espansione nei reparti di Medicina Interna e così fino a raggiungere una capienza massima di altri 92 posti, per un totale massimo complessivo di disponibilità di letti Covid di 180 in tutto l’ospedale»."I pazienti presenti nelle aree Covid - informa l'AOUS - sono quindi così distribuiti: totale 79 di cui 11 in terapia intensiva e 15 con assistenza respiratoria tramite casco. Di questi, 74 sono ricoverati nel padiglione Covid e 5 in Malattie Infettive e provengono dalle seguenti aree: 33 dall’Area senese, 20 dall’Alta Valdelsa, 17 dalla Valdichiana senese, 3 dall’Amiata/Val d’Orcia, 1 da Prato, 1 da Barberino/Tavarnelle, 1 da Arezzo, 1 dalla Valdichiana aretina, 2 da Perugia. Nella seconda fase di ricoveri Covid, tra il 17 settembre e l’11 novembre 2020, si sono registrati complessivamente i seguenti dati: 169 ricoveri, 77 dimissioni, 13 decessi. Nelle ultime 24 ore c’è stato un decesso in Area Covid."