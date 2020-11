Progetto ISA: prorogata la scadenza dei finanziamenti per gli over65

Fondo Sociale Europeo, Interventi di Sostegno per l’Autonomia personale nel territorio Senese

La SdS Senese ha prorogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, la scadenza delle domande per usufruire dei fondi previsti dal progetto ISA.In particolare, si tratta del fondo di 300mila euro (Azione 2) destinato a sostenere economicamente, con buoni servizio, i pazienti con più di 65 anni (o anche più giovani se affetti da patologie di decadimento cognitivo) in lista di attesa per l’inserimento in una struttura e che si avvalgono di un assistente familiare regolarmente assunto per almeno 26 ore settimanali.Le domande possono essere presentate dai cittadini residenti nella Zona Senese che hanno i requisiti, seguendo le istruzioni dell’apposito avviso pubblicato nel sito www.sds-senese.it (per informazioni o chiarimenti scrivere a isa@sdssenese.it