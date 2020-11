Filippo Rinaldi (FdI): ''Sanità, chiediamo che la guardia medica continui il supporto in questo periodo''

"Apprendiamo che la giunta regionale si appresta ad eliminare la guardia medica durante le ore notturne. Ora ci appare alquanto risibile che in un periodo di emergenza, venga reso più vulnerabile il territorio, perché la guardia medica rappresenta un argine agli accessi impropri, che in un periodo come questo creerebbero ulteriori problemi ai già intasati pronto soccorso. Il momento attuale richiede invece il massimo sforzo affinché il territorio offra più risposte adeguate possibili per evitare che il lavoro ospedaliero vada in affanno." Così interviene Filippo Rinaldi, membro del coordinamento comunale di Fratelli d'Italia Siena."Fratelli d’Italia pertanto ritiene indispensabile che il lavoro di guardia medica continui con le normali modalità e che gli stessi medici vadano a supporto dei medici di base e di tutta la medicina territoriale, per tutte le operazioni di prevenzione e contrasto al covid. Non esiste nessuna prevenzione che si realizza tagliando i presidi operativi."