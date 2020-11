Movimento Civico Senese: ''Sconcertati da richieste Giani di sospendere servizio guardia medica e chiedere uscita zona rossa per Siena''

"Abbiamo appreso le notizie di due recenti decisioni del governatore Eugenio Giani: prima quella di sospendere la guardia medica notturna dalle 24 alle 8 del mattino successivo sostituendola con un servizio di consulenza telefonica, poi quella di chiedere l’uscita dalla zona rossa per le province di Siena e Grosseto." Così un intervento del Movimento Civico Senese."Non sappiamo quali siano i consiglieri del Presidente neo eletto, ma rimaniamo sconcertati da decisioni che riteniamo sbagliate e pericolose. Se l’obiettivo è quello di far intasare le strutture di Pronto Soccorso, di creare ulteriori preoccupazioni ed incertezze nella popolazione e di sminuire il ruolo dei medici che dovrebbero a distanza valutare il paziente in un periodo critico come quello che stiamo vivendo, con la firma dell'ordinanza 107 è stata scelta la strada giusta.Che senso ha, poi, chiedere di uscire dalla zona rossa per la nostra provincia e per quella di Grosseto dopo pochi giorni dal provvedimento del Ministro della Sanità? Non avrebbe fatto meglio ad intervenire prima che venissero prese determinate decisioni? Davvero si pensa che ogni 3 giorni la gente, gli uffici, le imprese possano modificare l’organizzazione delle proprie attività? Oppure ci sono nuove basi scientifiche di ragionamento che fanno pensare che il Covid-19 si possa sconfiggere in un batter d’occhio o che le verifiche sull’andamento epidemiologico possano essere fatte a meno di 15-20 giorni dal nuovo lockdown, ignorando che fino a ieri erano ricoverate al policlinico Le Scotte una novantina di persone di cui più di 10 in terapia intensiva? Non è meglio attendere, già che si siamo, un significativo abbassamento della curva epidemica per non essere nuovamente nello stesso problema a breve distanza di tempo e ripartire con maggiore serenità e decisione?Avevamo pensato che la semplificazione delle procedure per nuove, se pur tardive, assunzioni di infermieri fosse il segnale di aver cominciato a comprendere come opportunamente muoversi, ma queste nuove notizie ci inducono ad essere pessimisti sulla gestione dell'emergenza pandemica a livello regionale.Che il governatore ci pensi bene prima di prendere iniziative pericolose e se queste 'novità' non sono tutte farina del suo sacco, magari farebbe bene a scegliere migliori consiglieri."