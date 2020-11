Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: pensionamenti e nuovi ingressi

Variazioni, in questo fine mese di novembre, della geografia dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella Ausl Toscana Sud Est.Questi i medici che cesseranno l'attività in provincia di Siena:1. Graziano Pucci (Montepulciano, Pienza, Sinalunga, Trequanda e Torrita) ha cessato l'attività convenzionale di titolarità il 18 novembre. I suoi assistiti dovranno effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nell'ambito.2. Chiara Formentini cesserà l'incarico provvisorio inil 30 novembre nell'ambito territoriale di Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Cetona, San Casciano Bagni. I suoi assistiti dovranno effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nell'ambito.3. Debora Bischeri cesserà l'incarico provvisorio il 30 novembre nell'ambito territoriale di Chianciano, San Casciano, Cetona, Chiusi e Sarteano. I suoi assistiti, salvo il diritto alla libera scelta, passeranno in carico al nuovo incaricato provvisorio, Chiara Formentini.4. Federico Fanti cesserà l'incarico provvisorio il 30 novembre nell'ambito territoriale di Buonconvento, Monteroni, Murlo e Montalcino. I suoi assistiti dovranno effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nell'ambito.In provincia di Grosseto i medici che cesseranno l'attività di MMG e PLS sono Massimiliano Bartolini il 26 novembre (Orbetello, Pitigliano, Monte Argentario, Manciano, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Capalbio e Sorano), Maurizio Fivizzani lo ha già fatto il 15 novembre (Follonica, Massa Marittima, Scarlino, Gavorrano, Montieri e Monterotondo) e la pediatra Azzurra Fabbri lo farà il 30 novembre (Capalbio, Manciano, Pitigliano e Sorano).I loro assistiti dovranno effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nell'ambito.Infine la provincia di Arezzo. Alessandra Minciotti (ambulatorio a Caprese Michelangelo e Pieve Santo Stefano) verrà sostituito da un incarico provvisorio in corso di attivazione. Infine, il 22 novembre cesserà l’incarico provvisorio di Monica Paoloni (Sestino, Anghiari, Sansepolcro, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo Monterchi e Pieve Santo Stefano). I suoi assistiti dovranno effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nell'ambito.Per effettuare la scelta, in questo momento di emergenza, l'Azienda USL Toscana sud est invita a non recarsi presso gli sportelli e a utilizzare una delle seguenti modalità alternative:• sul portale regionale Servizi online per la salute (Consulta la GUIDA AL SERVIZIO DI SCELTA MEDICO ON LINE su https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra • da App SmartSST di Regione Toscana• via mail a anagrafesanitaria@uslsudest.toscana.it , allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto tramite smartphone), indicazione del medico scelto e numero telefonico per essere ricontattati• Provincia di Grosseto e Siena:Telefono: 0564 483777, orario da lunedì al venerdì 9:00-13:30, martedì e giovedì anche 14:00-15:00• Provincia di Arezzo:ZONA VALTIBERINA: 0575 757723 dal lunedì al venerdì 9:00-12:00