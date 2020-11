Sedie e arredi per la family room della Terapia intensiva neonatale delle Scotte, il dono di Brunetta Pepi Mecacci

Sei sedie, un tavolo e altre diverse tipologie di arredo. È stato questo il dono di Brunetta Pepi Mecacci alla family room della Terapia intensiva neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini.«Non possiamo che ringraziare per il grande gesto di generosità dimostrato da questa donna, prima della sua dipartita avvenuta quasi sulla soglia dei 100 anni – racconta la dottoressa Tomasini -. Le sedie sono per noi un bene molto utile, poiché attraverso una semplice sedia inizia il ricongiungimento di un rapporto interrotto prematuramente e a volte bruscamente tra la mamma e il suo piccino. Quando vogliamo sostenere, incoraggiare, conoscere e diventare intimi di qualcuno ci sediamo accanto o di fronte, vicini, e facciamo parlare il respiro, il cuore, la voce, il silenzio le carezze. Le sedie – aggiunge la dottoressa Tomasini - rappresentano un arredo molto utile per l’accoglienza alla mamma: sono la possibilità di stare accanto al proprio bambino, facendo sentire la propria presenza e sostenendolo nel percorso di sviluppo nel reparto e non più in utero. Un nobile gesto – conclude Barbara Tomasini – che ci riempie il cuore».