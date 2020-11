Tre casi Covid verificati all'ospedale di Abbadia San Salvatore

Presso l'Area medica dell'ospedale di Abbadia San Salvatore si sono verificati tre casi Covid che, probabilmente in periodo di incubazione dopo un primo tampone negativo all'ingresso, sono risultati successivamente positivi.Due pazienti sono assistiti nelle cure intermedie Covid e uno è stato dimesso presso il proprio domicilio, in quanto il quadro clinico lo permetteva, e affidato alle cure delle USCA.La Direzione di presidio ha messo in atto le azioni di controllo dei due degenti rimasti, risultati negativi e li ha momentaneamente trasferiti presso l’ospedale di Nottola per consentire di sanificare l'area, come da procedura. Rientreranno nei prossimi giorni. Contemporaneamente sono state adottate azioni di vigilanza sul personale sanitario: a oggi i tamponi fatti hanno dato esito negativo."Questo di Abbadia - spiega l'AUSL Toscana Sud Est - è uno dei casi di positività nei degenti che si verificano negli ospedali e sono individuati grazie all'attività puntuale e ripetuta di monitoraggio di pazienti e operatori che la Asl Toscana sud est, come le altre Aziende sanitarie, effettua attraverso tamponi molecolari e test sierologici."