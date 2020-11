Coronavirus: 17 nuovi casi in provincia di Siena, 88 ricoverati alle Scotte (16 in T.I.), 2 deceduti

Aggiornamento alle ore 14 di domenica 29 novembre

Di seguito i nuovi casi registrati per comune in provincia di Siena

(Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi)

Comune Nuovi casi Chiusi 5 Colle Di Val D'Elsa 1 Montepulciano 1 Poggibonsi 6 Radda In Chianti 1 Siena 3

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamentei nuovi positivi nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est: 47 i casi rilevati in provincia di Arezzo e 25 quelli rilevati in provincia di Grosseto; 3 i casi extra Ausl.Deinuovi casi odierni,hanno meno di 18 anni,tra 19 e 34 anni,tra 35 e 49 anni,tra 50 e 64 anni,tra 65 e 79 anni,hanno 80 anni o più.Nelle ultime 24 ore, i guariti sono(45 ad Arezzo e 58 a Grosseto; per un totale di 142 nell'Ausl Sud Est).I tamponi effettuati sono stati(1.159 ad Arezzo e 623 a Grosseto; per un totale di 2.397 nell'Ausl Sud Est).Gli attualmente positivi in carico sonorispetto a ieri, di cuia domicilio (2.212 ad Arezzo e 1.567 a Grosseto; per un totale di 4.765 nell'Ausl Sud Est).Al momentopersone sono in isolamento domiciliare (quarantena) perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi (3.851 ad Arezzo e 2.059 a Grosseto; per un totale di 8.028 nell'Ausl Sud Est).Nelle ultime 24 ore si registranodeceduti in provincia di Siena- come riportato nelpubblicato a questo link - (in totale nell'Ausl Sud Est; 1 ad Arezzo e 0 a Grosseto). Pertanto il totale dall'inizio della pandemia sale avittime (nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est - province di Siena, Arezzo e Grosseto).Questi i dati aggiornati alle ore 14 di oggi, domenica 29 novembre, relativi all’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2.pazienti si trovano ricoverati presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (65 sono ricoverati nel padiglione Covid, 11 in Malattie infettive e 12 in Area dipartimentale - Medicina Interna), dei qualipresso la Terapia Intensiva e 16 con assistenza respiratoria tramite casco.Rispetto a ieri al policlinico di Siena ci sono stati(i decessi riguardano pazienti ricoverati in area Covid macome morte per Covid-19 dall’Istituto Superiore di Sanità e il dato finale, verificato e cumulativo sui decessi per Coronavirus, viene successivamente comunicato nel bollettino regionale. Per questo motivo, unitamente alla differenza di orario, il numero può essere diverso tra il dato regionale - che riportiamo nel titolo per evitare sovrapposizioni degli stessi dati- e questo comunicato dall'AOU Senese).Di seguito la provenienza dei pazienti: Area senese: 44; Alta Valdelsa: 19; Valdichiana senese: 12; Amiata/Val d'Orcia: 6; Perugia: 2; Prato: 2; Firenze: 1; Arezzo: 1; Barberino/Tavarnelle: 1.si trovano presso l’ospedale San Donato di Arezzo: 105 nel reparto di Malattie Infettive;in Terapia Intensiva al San Donato eall'ospedale di Nottola;sono ricoverate presso l’ospedale Misericordia di Grosseto: 59 nel reparto di Malattie Infettive;in Terapia Intensiva.Relativamente ai dati della provincia di Siena e delle province di Arezzo e Grosseto rilevati dal report dell'Ausl Toscana Sud Est (e dell'AOUS per quanto riguarda il policlinico di Siena) e riportati nel presente articolo, ricordiamo che possono esserci delle differenze rispetto ai dati del report dell'ARS diffuso dalla Regione Toscana riportati poco fa nell'articolo al link http://www.sienafree.it/salute-e-benessere/257-salute-e-benessere/121176-coronavirus-908-nuovi-casi-in-toscana-43544-i-positivi--1528-278-in-ti-1-38-deceduti-2-a-siena . Eventuali discrepanze tra i due rilevamenti sono dovute alla differenza degli orari presi in considerazione (12/12 per il report della Regione Toscana, 14/14 per quello dell'Ausl Toscana Sud Est).