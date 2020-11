Variazioni servizi Asl Toscana sud est a Siena in occasione di Sant'Ansano

In occasione della festività del santo patrono di Siena, martedì 1 dicembre, alcuni servizi della Asl Toscana sud est subiranno delle variazioni.Per quanto riguarda i servizi sanitari territoriali saranno chiusi il poliambulatorio di via Pian d'Ovile, (servizio di Radiologia, Punto Prelievi, SMIA e SerD), il consultorio di via Don Minzoni, il Centro Salute Mentale Adulti e Centro Diurno.Non saranno attivi gli sportelli al pubblico CUP e quelli del Dipartimento di Prevenzione al presidio di Ruffolo. Anche il centro direzionale Asl in piazza Rosselli resterà chiuso.Verranno comunque garantiti i servizi essenziali e di emergenza-urgenza.