Guglielmo Picchi (Lega): ''Strutture sanitarie di Siena in prima linea contro il Covid-19: diversi pazienti accolti da fuori provincia''

"Siena sta facendo la propria parte nella lotta al Covid-19, accogliendo nelle proprie strutture sanitarie molti pazienti provenienti da fuori provincia. Lo fa in modo convinto per solidarietà verso le altre province più colpite dal coronavirus." Così interviene con una nota Guglielmo Picchi, deputato e commissario della Lega a Siena.



"Polemiche di ogni tipo sono, quindi, fuori luogo; rimangono, invece, tutte le critiche a Giani ed alla sua Giunta per la pessima gestione delle RSA, compresa quella di Asciano, per la permanenza della Toscana in zona rossa e per il colpevole ritardo di una settimana nel passare in quella arancione."