Siena, consegna gratuita delle mascherine: orari aggiornati, più punti distribuzione nel weekend

Alta affluenza dei residenti, ecco il nuovo programma

Per andare incontro all'alta affluenza dei residenti, aumentano nel fine settimana i punti di distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana all'Amministrazione comunale di Siena.Il programma aggiornato anche con i nuovi orari di giovedì 3 dicembre prevede, dalle 9 alle 12, la consegna del materiale di protezione alla sede della Misericordia di Taverne d'Arbia e all'Emiciclo di San Miniato con la VAB. Nel pomeriggio dalle 15 alle 19 alle Logge del Papa e in Piazza della Costituzione a San Miniato con la Misericordia di Siena; la Pubblica Assistenza alla Ludoteca di Taverne in via Aldobrandino degli Aldobrandeschi 26 e all'ARI (Associazione Radioamatori Italiani) nella sede di via Santa Petronilla 6. Dalle ore 14 alle ore 18 invece all'Associazione La Racchetta nella sede della Strada delle Volte Alte. Domani, venerdì 4 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 distribuzione delle mascherine al CB Il Palio in viale Sardegna 22. Dalle 15 alle 19 distribuzione alla Pubblica Assistenza di Siena in viale Mazzini 95; al Mercatino di Camollia con i Cavalieri di Malta e all'ARI in via Santa Petronilla 6 mentre dalle 18 alle 19.30 alla sede del Club Alpino Italiano in piazza Calabria 25A. Sabato 5 dicembre dalle 9 alle 12 la consegna delle mascherine verrà effettuata dalla Misericordia di Siena alle Logge del Papa, a San Miniato in Piazza della Costituzione e nella sede di Taverne d'Arbia. Sempre dalle 9 alle 12 anche alla Racchetta in strada delle Volte Alte e al CB Il Palio in viale Sardegna 22. Nel pomeriggio dalle 14 alle 18 alla Racchetta in strada delle Volte Alte mentre dalle 15 alle 19 ancora alla Logge del Papa e a San Miniato in piazza della Costituzione con la Misericordia di Siena; a Taverne d'Arbia con la Pubblica Assistenza alla Ludoteca in via Aldobrandino degli Aldobrandeschi 26; al Mercatino di Camollia con i Cavalieri di Malta e al CB Il Palio in viale Sardegna 22. Domenica 6 dicembre distribuzione dalle 9 alle 12 con i volontari della Misericordia di Siena alle Logge del Papa, piazza della Costituzione a San Miniato e sede di Taverne d'Arbia; alla Racchetta in strada delle Volte Alte; all'ARI in via Santa Petronilla 6 e al CB Il Palio in viale Sardegna 22. Nel pomeriggio dalle 14 alle 18 alla Racchetta in strada delle Volte Alte e dalle 15 alle 19 alle Logge del Papa e San Miniato in piazza della Costituzione con la Misericordia e al CB Il Palio in viale Sardegna 22.Grazie alla collaborazione del tavolo delle associazioni di Protezione Civile del Comune di Siena verranno consegnate ai cittadini residenti nel territorio comunale senese 5 mascherine chirurgiche per ogni componente il nucleo familiare di età superiore ai 6 anni. Per chi non riuscirà a ritirare le protezioni in autonomia, con motivazioni sociali specifiche (famiglie con disabili, associazioni che si occupano di soggetti a rischio, lavoratori disabili e soggetti seguiti da servizi sociali, famiglie con malati cronici o oncologici) potrà usufruire di una distribuzione domiciliare su richiesta attraverso la segnalazione alle Associazioni di Volontariato o all'indirizzo mail protezionecivile@comune.siena.it Sarà anche possibile ritirare le mascherine su delega scritta (per parenti non componenti il nucleo familiare, amici, persone assistite ecc.) presso i punti di distribuzione con esibizione della fotocopia del documento di identità del delegante. Il foglio di delega può essere scaricato dal sito del Comune di Siena all'indirizzo internet https://www.comune.siena.it/La-Citta/Comunita/Informazioni-Coronavirus-COVID-19 (digitando delega per ritiro mascherine). Non sarà invece necessaria la delega per chi vorrà ritirare le mascherine per tutto il nucleo familiare residente nella stessa abitazione.