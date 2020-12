''Prevenire è vivere'', la Guardia di Finanza, con la LILT di Siena e il Rotary in campo per la 2ª edizione del progetto

Oggi, venerdì 4 dicembre, alle ore 14, presso gli studi del network Canale 3 Toscana andrà in onda la trasmissione di presentazione dell’iniziativa di educazione sanitaria, giunta alla sua seconda edizione, denominata “Prevenire è vivere”. Saranno ancora una volta insieme, per sensibilizzare sulla prevenzione oncologica, la L.I.L.T. (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Sezione di Siena, il Rotary Club Montaperti e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena.Il progetto prevede il coinvolgimento delle scuole secondarie superiori cittadine tramite la somministrazione, durante la didattica a distanza, di un video realizzato oggi stesso dagli organizzatori dell’iniziativa. L’intervento, al quale prenderanno parte un Ufficiale del Corpo unitamente a medici della L.I.L.T., avrà ad oggetto tematiche di interesse sociale, nell’ottica di sensibilizzare i giovani sui rischi derivanti da condotte scellerate, svolgendo una valutazione delle fenomenologie in maniera trasversale dal punto di vista medico, sociale e dell’operatore di polizia.Lo scopo dell’iniziativa è quello di illustrare ai ragazzi una tematica di stringente attualità, ovvero il rischio complessivo a cui inconsapevolmente essi si espongono attraverso l’uso di alcol, sostanze stupefacenti, l’acquisto di prodotti non sicuri e/o contraffatti nonché le conseguenti responsabilità amministrative e penali a cui vanno incontro.“La prevenzione può salvare la vita”: questo è il messaggio che si vuole contribuire a diffondere, ricordando agli studenti che per proteggersi dal tumore è indispensabile la diagnosi precoce: poter intercettare il male sin dalla sua fase iniziale è fondamentale per impedirne la sua progressione.Gli studenti saranno invitati a trarre spunto dalle argomentazioni affrontate nel video per cimentarsi in spot, cortometraggi, manifesti, elaborati pittorici, scatti fotografici e scritti oggetto del concorso appositamente indetto dalla L.I.L.T. e dal Rotary Club.La premiazione di coloro che si distingueranno per le migliori realizzazioni si terrà presso l’Università di Siena nel prossimo mese di aprile 2021, alla presenza della madre di Nadia Toffa, nota conduttrice e inviata della trasmissione televisiva “Le Iene”, deceduta a soli quaranta anni dopo una lunga battaglia contro il cancro e al cui ricordo è dedicata la presente iniziativa.