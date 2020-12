Fisiocritici, videoconferenza con la virologa Maria Grazia Cusi per dare informazioni e risposte sul Sars-CoV-2

Continuano gli appuntamenti divulgativi sul Covid-19 organizzati dall’Accademia dei Fisiocritici

Per il ciclo di conferenze “Medicina oggi” continuano gli appuntamenti divulgativi sul Covid-19 organizzati dall’Accademia dei Fisiocritici per dare informazioni e risposte al pubblico online. Dopo la conferenza con il professor Rino Rappuoli, la prossima diretta streaming sul canale youtube dell’Accademia sarà giovedì 17 dicembre alle ore 16.30 con la professoressa Maria Grazia Cusi che tratterà di “Sars-CoV-2: origine, trasmissione, patogenesi”.La nota virologa, che per prima in Toscana con il suo gruppo di ricerca senese ha isolato il Sars-CoV-2, parlerà di questo virus a partire dalla sua storia e da come si è originato, per spiegare poi le modalità di trasmissione e diffusione, e i danni provocati dall’infezione da esso generata.La professoressa Cusi, accademica fisiocritica e docente di Microbiologia e Microbiologia Clinica presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell'Università di Siena, è direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e responsabile del laboratorio di Microbiologia e Virologia oggi impegnato nelle attività diagnostiche e di ricerca sul virus Sars-CoV-2.Introdurrà la conferenza la professoressa Lucia Ciccoli, sovrintendente all’editoria dell’Accademia dei Fisiocritici, che coordinerà anche le domande rivolte alla relatrice attraverso la chat.Chi fosse interessato può iscriversi al canale youtube dell’Accademia https://www.youtube.com/user/FisiocriticiSiena per ricevere la notifica una volta avviata la diretta e rimanere poi aggiornato sulle pubblicazioni di nuovi contenuti.