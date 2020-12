Il professor Matteo Cameli nuovo segretario generale della EACVI, Società Europea di Cardiologia

Prestigiosa elezione per il professor Matteo Cameli, professionista della UOC Diagnostica Cardiovascolare dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, nominato nuovo segretario generale nel board esecutivo della EACVI, European Association of Cardiovascular Imaging, la Società Europea di Cardiologia.



«Sono orgoglioso di questa elezione – dichiara il professor Cameli – resa possibile anche grazie al grande lavoro che viene effettuato insieme ai colleghi nel reparto dell’Aou Senese in materia di assistenza, didattica e ricerca. Metterò il mio impegno e le mie competenze a disposizione dell’associazione».



Matteo Cameli è professore associato in Malattie dell’apparato cardiovascolare e direttore della stessa scuola di specializzazione dell’Università degli Studi di Siena.