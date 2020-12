La Toscana torna area gialla da domenica

Da domenica 20 dicembre anche la Toscana sarà formalmente in zona gialla. Domani scadono infatti le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che tengono in zona arancione la Toscana insieme a Campania, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano, che non saranno rinnovate.Nella giornata di domenica sarà dunque possibile uscire o entrare nelle tre regioni e nella provincia autonoma, come già avviene per il resto d'Italia.Per le festività, invece, cambieranno nuovamente le regole: un nuovo decreto legge Covid, per disporre le restrizioni nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio, è stato discusso dal Consiglio dei Ministri convocato oggi. In serata si terrà a Palazzo Chigi la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sulle nuove misure anti-Covid per le festività natalizie.