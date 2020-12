Siena, 10 positivi alla Rsa Campansi

A seguito dell'accertamento della positività al coronavirus di una ospite della Rsa "Pietro di Domenico" (Campansi) a Siena, rilevata da un tampone molecolare, è stato eseguito un monitoraggio straordinario, che ha evidenziato la positività di un operatore sanitario e di 9 ospiti della struttura.Sono stati immediatamente attivati i protocolli di sicurezza e sono stati avvisati i parenti delle persone interessate. La struttura, in sinergia con L'Asl Toscana Sud Est, che ha già preso in gestione parte dei casi, ha provveduto ad agevolare il trasferimento degli ospiti positivi presso le strutture appositamente individuate, nella massima sicurezza. Al momento le persone risultate positive ai test sono asintomatiche. Tutto il personale della Rsa è costantemente attivato e sta operando per una gestione ottimale degli eventi.