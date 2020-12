Donati otto televisori al reparto di Ostetricia e Ginecologia di Nottola

Iniziativa della Sagra San Giuseppe di Torrita di Siena

Un graditissimo regalo di Natale per la Uoc Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Nottola. L’Associazione Sagra San Giuseppe di Torrita di Siena ha donato al reparto otto televisori, installati dalla ditta Milani Mario che ha partecipato all’iniziativa.“Abbiamo cercato di dare il nostro aiuto per rendere più rilassanti le lunghe giornate di degenza delle neo-mamme – spiega Yuri Cardini, presidente dell’associazione Sagra San Giuseppe – soprattutto in un periodo in cui le norme per il distanziamento rendono più complicati i contatti con i propri cari”.La direzione del Presidio Ospedaliero di Nottola desidera esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per compiere una donazione che contribuisce a rasserenare le giornate delle degenti.