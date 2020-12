L’Ausl Toscana Sud Est rafforza i propri servizi: il dottor Gianluca Manetti nuovo direttore di Ortopedia e Traumatologia a Campostaggia

Il dottor Gianluca Manetti è il nuovo direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia del Presidio ospedaliero Val d’Elsa di Campostaggia. Il dottor Manetti è risultato vincitore della selezione pubblica indetta per la copertura dell’incarico e ha sottoscritto il contratto alla presenza del Direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est Antonio D’Urso.



Il dottor Manetti proviene da una lunga esperienza all’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente medico di I livello di Ortopedia e Traumatologia titolare di un incarico di elevata professionalità. Entrerà in servizio all’ospedale di Campostaggia a partire dal primo gennaio.



“Questa nomina – commenta il Dg dell’Ausl Toscana Sud Est Antonio D’Urso – si inserisce in un percorso di potenziamento professionale di tutta l’azienda. Stiamo andando a coprire tutte le posizioni necessarie a rendere più efficiente ed efficace la nostra struttura. Anche in un periodo così complicato ci siamo mossi e lo faremo in futuro per garantire la migliore assistenza ai nostri cittadini anche aldilà del Covid”.