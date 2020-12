Primi vaccini nelle Rsa di Siena: oggi pomeriggio alla Rsa Villa Le Volte

I primi vaccini per gli ospiti delle Rsa arriveranno ad Arezzo, Siena e Grosseto nella tarda mattinata. Questo consentirà alla Asl Toscana Sud Est di anticipare ad oggi le prime vaccinazioni che, per oggi, saranno somministrate in una Rsa per provincia. Quella di Siena sarà la Rsa Villa Le Volte di Siena.I vaccini giungeranno alla Rsa Villa Le Volte intorno alle 15. Saranno presenti il direttore sanitario Simona Dei, il direttore amministrativo Francesco Ghelardi, il direttore della Zona Distretto Marco Picciolini. È previsto l’intervento dell’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini.