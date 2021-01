Il dottor Angelo Cardiello è il nuovo direttore di Pediatria e Neonatologia a Campostaggia

Il dottor Angelo Cardiello è il nuovo direttore dell’UOC Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Campostaggia. Il dottor Cardiello è stato a lungo dirigente medico di primo livello all’Ospedale valdelsano e titolare di struttura semplice di Cardiologia pediatrica; dallo scorso agosto ricopriva l’incarico di direttore facente funzioni della stessa UOC. A seguito della selezione pubblica, a partire da oggi prende servizio come nuovo direttore di Pediatria e Neonatologia.



“Questa nomina – commenta Antonio D’Urso, direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est – contribuisce a sostenere il percorso di rafforzamento professionale che la nostra azienda ha continuato a perseguire senza sosta anche in questo periodo contrassegnato dal Covid. L’obiettivo è rendere sempre più efficiente la nostra struttura per garantire al meglio tutti i livelli di assistenza ai cittadini”.