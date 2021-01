Primo giorno di lavoro per il nuovo direttore generale delle Scotte, Antonio Davide Barretta

Il professor Barretta ha portato i suoi saluti in due reparti dell’ospedale



Primo giorno di lavoro alle Scotte per il professor Antonio Davide Barretta, nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.



Il professor Barretta, che si presenterà ufficialmente alla città e al territorio il prossimo 5 gennaio nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperà anche il presidente Eugenio Giani, ha portato i suoi saluti in due reparti dell’ospedale: l’area dell’ostetricia e neonatale, all’interno del Dipartimento della Donna e dei Bambini, e l’area Covid e Pronto Soccorso.



Durante la sua visita il neo-direttore generale è stato accompagnato dal rettore Francesco Frati, dal direttore amministrativo Maria Silvia Mancini e dal direttore sanitario Roberto Gusinu. In questa prima giornata di lavoro al policlinico senese, il professor Barretta ha voluto simbolicamente ringraziare tutti i professionisti dell’ospedale per lo sforzo straordinario profuso in questo periodo di emergenza e, soprattutto, augurare a operatori, pazienti e loro familiari un buon anno. Il professor Barretta, che ha anche visitato l'area dedicata alla vaccinazione Covid dove sono in corso le vaccinazioni ai professionisti, ha poi donato al Dipartimento della Donna e dei Bambini, in segno di buon augurio per i bambini, un’opera su tela da lui commissionata all’artista Alessandro Valenti, in arte Alvalenti e dedicata alla nascita e alla città di Siena.