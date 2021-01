Vaccinazioni, Enrico Tucci (Fratelli d'Italia): ''Fase importante, massima attenzione per le RSA''

"Plaudiamo alla iniziativa della Regione Toscana, prontamente messa in atto dalla Direzione della USL Sud Est, di iniziare la campagna vaccinale anti COVID-19 dagli ospiti delle RSA, i più a rischio per gravissime conseguenze del contagio. Chiediamo però con forza che contestualmente agli ospiti delle RSA siano vaccinati, senza eccezioni, anche tutti gli operatori a contatto con nostri anziani". Così interviene Enrico Tucci, commissario comunale di Fratelli d'Italia Siena.



"La protezione degli anziani residenti nelle RSA deve essere la nostra prima preoccupazione. Dobbiamo tutelare ad ogni costo le nostre radici e la nostra memoria.



A questo proposito nei giorni scorsi abbiamo depositato in Consiglio comunale, a firma del capogruppo di FdI Maurizio Forzoni, una interrogazione nella quale chiediamo notizie precise sull’andamento dei contagi da COVID-19 nelle RSA di Siena, che pure erano rimaste indenni nella prima fase pandemica.



Prendiamo atto delle dichiarazioni rassicuranti diffuse dal presidente di ASP dottor Valgimigli, e riteniamo che per un tema così delicato e in continua evoluzione sia opportuno riferire in Consiglio comunale la reale ed aggiornata entità del problema, la situazione sanitaria aggiornata degli ospiti contagiati, i provvedimenti presi in ordine al contagio di ospiti ed operatori e le misure sicuramente messe in atto, per impedire l’ulteriore diffondersi del Coronavirus all’interno delle nostre strutture."