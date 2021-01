Tablet e ''stanze degli abbracci'' per gli ospiti delle RSA: avviso della SdS Senese

Rsa e Covid-19: potenziare la comunicazione fra ospiti e famiglie

Un aiuto concreto per limitare la solitudine degli ospiti delle RSA in tempi Covid-19 arriva dall'Avviso appena pubblicato dalla SdS senese, rivolto alle Residenze Sanitarie Assistenziali del nostro territorio che investono in strumenti multimediali o spazi dedicati al potenziamento della comunicazione fra ospiti e famiglie.Fino al 19 febbraio 2021, le RSA potranno presentare domanda per accedere ai contributi dedicati all'acquisto di tablet, cellulari, televisori, all’installazione o potenziamento dei collegamenti internet ma anche alla realizzazione di vere e proprie "stanze degli abbracci", ossia spazi dedicati agli incontri in sicurezza fra ospiti e familiari. Il contributo massimo previsto per ogni singola RSA è di 2.750 euro.Le risorse sono messe a disposizione dalla Regione Toscana e possono essere richieste dalle RSA della Zona Senese che sono autorizzate, accreditate e inserite nel portale regionale RSA.L'avviso è pubblicato sul sito www.sds-senese.it e per maggiori informazioni si può scrivere a federico.bertoli@sdssenese.it.