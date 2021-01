Doni della Guardia di Finanza di Siena ai piccoli pazienti delle Scotte - VIDEO

Anche quest’anno, compatibilmente con le misure di contenimento imposte dall’emergenza sanitaria, in occasione della 3ª edizione della Befana del “Finanziere”, la Guardia di Finanza di Siena ha fatto visita al Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.Le donne e gli uomini delle Fiamme Gialle del Comando provinciale hanno portato doni e gadget per i bambini ricoverati cercando di regalare loro un po’ di allegria e spensieratezza.«La nostra visita al Dipartimento delle Donna e dei Bambini vuole essere un sentito gesto di vicinanza sia per i bambini che per le loro famiglie – ha detto il Colonnello Marra. È nel momento del bisogno che, come Guardia di Finanza, vogliamo dimostrare di essere quanto più possibile al fianco dell’ospedale, dei bambini e di tutti i cittadini che stanno attraversando un momento di sofferenza».A fare gli onori di casa il professor Antonio Davide Barretta, nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, il direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini, il professor Mario Messina, e tutti gli altri professionisti del dipartimento. «Grazie di cuore alla Guardia di Finanza per la visita e la grande attenzione e sensibilità verso i nostri piccoli pazienti, le loro famiglie e i nostri professionisti – ha sottolineato Barretta - È, come tradizione, una grande e piacevole dimostrazione della straordinaria vicinanza dell’Istituzione al nostro ospedale, la cui visita auspico possa ripetersi quanto prima, anche per consentire che le splendide unità cinofile del Corpo possano contribuire a donare un sorriso ai nostri bambini nelle corsie del dipartimento. È un bel gesto ed un segnale di ripartenza importante».