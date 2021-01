Vaccini Covid, Ausl Tse: consegnata la seconda fornitura per la provincia di Siena

Il dg Ausl Toscana Sud Est D'Urso: "Con arrivi più consistenti, pronti a rendere più rapida possibile la campagna vaccinale"

È stata consegnata questa mattina all’ospedale Santa Maria alle Scotte la nuova fornitura dei vaccini Pfizer per la provincia di Siena, così da proseguire nel programma avviato negli ultimi giorni dello scorso anno: il 27 dicembre il Vaccine day, il 30 dicembre la prima Rsa (Villa Le Volte). Le confezioni con 3.510 dosi, scortate dai mezzi della Polizia stradale e con la collaborazione della Questura di Siena, sono arrivate oggi e saranno utilizzate da Asl Toscana Sud Est e Azienda ospedaliero-universitaria Senese per portare avanti il calendario della vaccinazione.“Il ritmo è quello giusto – ricorda il direttore generale della Asl Tse, Antonio D’Urso –, oggi terminiamo il primo arrivo e domani inizieremo il secondo. Esauriamo le dotazioni: abbiamo già superato il 90% delle disponibilità. Le prime dosi sono state destinate al personale sanitario e alle Rsa. I sanitari si erano prenotati mentre nelle Rsa registriamo una percentuale del 90%. Non hanno fatto il vaccino gli anziani attualmente positivi, quelli che avevano fatto l’antinfluenzale da meno di due settimane e quelli che hanno patologie che sconsigliano il vaccino”.L’Asl Tse conta di esaurire le ulteriori dosi in una settimana. “Attendiamo le decisioni a livello nazionale – ha aggiunto il dg D’Urso – per la disponibilità di vaccini di altre case farmaceutiche. Noi siamo in grado di fare i vaccini di cui disponiamo. In caso di arrivi più consistenti, siamo pronti ad organizzarci per rendere quanto più rapida possibile la campagna vaccinale”.